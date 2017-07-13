Лондонская подземка откажется от обращения «леди и джентльмены» ради ЛГБТ

В лондонском метро больше не будет звучать обращение «леди и джентльмены». Об этом сообщили в департаменте транспорта города, передает BBC News в четверг, 13 июля.

«Мы изменили слова, которые используются во время объявлений и других обращений, чтобы они стали полностью всеохватывающими и отражали большое разнообразие Лондона», — рассказал Марк Эверс, стратегический директор по работе с пассажирами городского транспорта.

Нововведение приветствовала ЛГБТ-организация Stonewall. «Для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров язык очень важен. Его грамотное использование может помочь каждому почувствовать, что о нем тоже подумали», — заявили там.

16 августа 2016 года люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией устроили в лондонском супермаркете Saintsbury's «день гей-поцелуев» в знак солидарности с оскорбленной парой.

Интернет-флешмоб под названием «Большой гей-поцелуй» был организован в поддержку нетрадиционной пары Томаса Риза (Thomas Rees) и его бойфренда Джошуа Брэдвелла (Joshua Bradwell), которые получили выговор от одного из охранников Sainsbury's за то, что они держались за руки в общественном месте. «То, что вы делаете, недопустимо, — сказал он. — Вы должны либо прекратить, либо немедленно покинуть магазин».