Создатель радужного ЛГБТ-флага умер в США в возрасте 65 лет

Американский художник и общественный деятель Гилберт Бейкер (Gilbert Baker), создавший символ ЛГБТ-движения — радужный флаг, — умер на 66 году жизни. Об этом в пятницу, 31 марта, написал у себя в Twitter его старый приятель — музыкант и гей-активист Клив Джонс (Cleve Jones‏).

«Мой самый дорогой на свете друг ушел. Гилберт Бейкер дал миру радужный флаг; мне же он дал сорок лет любви и дружбы, — говорится в записи.

Как передает Reuters, подробностей о причине и обстоятельствах смерти художника пока не приводится. На его официальном сайте указано, что последние несколько месяцев он жил в Нью-Йорке.

Гилберт Бейкер родился 2 июня 1961 года в Канзасе. Он разработал дизайн радужного флага (также известного как прайд-флаг или флаг свободы) для городского гей-прайда в 1978 году. В качестве символа движения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) его подняли 25 июня того же года, а затем он стал интернациональным символом гей-активистов и движения в поддержку их прав.

Традиционно флаг состоит из шести продольных полос, цвета которых располагаются в том же порядке, что и в природной радуге. Флаг используется в общественных гей-акциях, вывешивается в гей-кварталах, на зданиях ЛГБТ-организаций, gay-friendly заведений.