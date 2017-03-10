На Северном Кавказе подали заявку на проведение первого гей-парада

В Черкесске (Карачаево-Черкесия) ЛГБТ-активисты подали в мэрию уведомление о проведении гей-парада. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает kp.ru.

Мероприятие планируется провести 21 марта в формате шествия. Предполагаемая численность участников — 300 человек. Активисты намерены провести акцию в защиту прав сексуальных меньшинств и толерантного отношения к ним. Отмечается, что запрос будет рассматриваться в течение положенных по закону 10 дней.

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Источник в мэрии заявил, что разрешение на мероприятие вряд ли будет дано. «Слишком уж много негатива уже проявляется к подобной акции, даже представить невозможно, что подобное разрешат в кавказском городе. Пришлось бы властям защищать геев от местных жителей, это может даже привести к беспорядкам», — отметил он.

В январе власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В ноябре 2016 года власти запретили ЛГБТ-активистам проведение публичных мероприятий в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. Организаторы обжаловали данные решения в судах.