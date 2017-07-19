Омич решил судиться после отказа в работе со ссылкой на закон о гей-пропаганде

Первомайский районный суд Омска рассмотрит иск местного жителя на магазин спортивного питания, куда его отказались взять на работу из-за сходство с геем. Об этом истец рассказал РИА Новости в среду, 19 июля.

Мужчина счел это решение нарушением положения о праве каждого на труд, закрепленного в Конституции и Трудовом кодексе России. Он требует от ответчика компенсации морального вреда и покрытия судебных издержек.

Истец пытался устроиться в магазин продавцом-консультантом весной, но не прошел собеседование. Отказ в приеме на работу мужчина просил оформить в письменном виде.

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По словам заявителя, в письме за подписью начальника отдела кадров было сказано, что манера поведения, а также внешний вид претендента создали о нем впечатление как о представителе сексуальных меньшинств. Такая открытая демонстрация своих предпочтений в интимной жизни, по мнению руководства магазина, нарушает закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

20 июня Европейский суд по правам человека признал дискриминационный российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних из-за того, что пределы применения этих норм четко не определены. Решение принято в рамках рассмотрения иска группы граждан России о нарушении их права на выражение мнения.