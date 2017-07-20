Директор магазина в Омске отверг версию о причислении соискателя работы к геям

Жителя Омска не взяли на работу в магазин спортивного питания не из-за того, что своими манерами и внешним видом он якобы напомнил руководству гея, а из-за несоответствия стандартам продавцов спортивного питания. Об этом РИА Новости в четверг, 20 июля, заявил директор магазина Hardcore Андрей Чистяков.

По его словам, это означает, что молодой человек был очень худым и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. Чистяков добавил, что ответ, который дал мужчине отдел кадров, не был согласован с ним, иначе бы там не появилось упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

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«Эдуарду я вполне четко сказал, что отказываю, так как он не обладает никакими знаниями, что он никак не дружит со спортом и его внешний вид абсолютно не подходит. Тем более надо понимать, что он признал, что является активистом ЛГБТ-сети, и я его не зря спросил, были ли у него конфликты на предыдущей работе. Сами понимаете, какой у нас народ, и я не готов отвечать за его безопасность как работодатель», — подчеркнул Чистяков.

Он пообещал в суде, где 24 июля будет рассматриваться иск молодого человека, объяснить свое мнение. По словам Чистякова, он не видит за собой никакой вины или нарушения закона. «Я не злостный работодатель, приверженный гомофобии, и нормально отношусь ко всем людям. Эдуард же не так меня понял или просто захотел «денег поднять», — сказал он.

Ранее сообщалось, что истец весной пытался устроиться в магазин продавцом-консультантом, но не прошел собеседование. Отказ в приеме на работу мужчина просил оформить в письменном виде. Когда в ответе он увидел утверждение, что его внешний вид создает о нем впечатление как о гее и что такая открытая демонстрация своих предпочтений в интимной жизни нарушает закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, то счел решение нарушением положения о праве каждого на труд, закрепленного в Конституции и Трудовом кодексе России.

В суде молодой человек намерен потребовать от ответчика компенсации морального вреда и покрытия судебных издержек.