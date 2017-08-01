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Формула будущего

Как правильно рассчитать размер своей пенсии

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К 2020 году средний размер страховой пенсии в России вырастет почти до 15 тысяч рублей. Об этом в конце июня заявил первый зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин. На данный момент величина выплат составляет 13 тысяч рублей. Информация снова заставляет задуматься о том, как именно формируется будущая пенсия, и на какие выплаты смогут претендовать те, кто работает сейчас. «Лента.ру» попыталась разобраться в этих вопросах.

Право на отдых

Пенсии в России делятся на два типа: страховая и накопительная. Именно о первом виде говорил Куртин, когда рассказывал о перспективах повышения выплат.

На получение страховой пенсии имеют право мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и женщины, перешагнувшие 55-летний рубеж.

Кроме того, чтобы получить право на страховую пенсию, страховой стаж гражданина в 2017 году должен быть не менее 8 лет (с 2024 года — 15 лет), а количество накопленных пенсионных баллов или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) — не менее 11,4 (с 2025 года — 30 баллов).

Баллы ради будущего

Пенсионные права россиян формируются в так называемых индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК), проще говоря, в пенсионных баллах. Количество накопленных баллов зависит от продолжительности стажа и от объема взносов, перечисленных работодателеми за гражданина в систему обязательного пенсионного страхования.

Работник получает баллы за каждый год своей карьеры, для этого ему надо трудиться по официальному трудовому договору. Для того чтобы заработать максимальное количество пенсионных баллов необходимо получать «белую» зарплату. Стоимость 1 пенсионного балла каждый год определяется государством. В 2017 году 1 пенсионный балл стоит 78,58 рублей.

В 2017 году гражданин может накопить максимум 8,26 балла, а с 2021 года верхняя граница устанавливается на уровне 10 баллов.

При этом выбор вида пенсионного обеспечения влияет на итоговое начисление баллов. Так, россияне, предпочитающие формировать только страховую пенсию могут претендовать на максимальное количество — 10 (все взносы отправляются на формирование страховой пенсии). Те, кто отчисляет деньги как в счёт страховой, так и в счёт накопительной пенсии получат максимум 6,25 балла в год (так как 27,5 процента взносов идут на формирование пенсионных накоплений).

Баллы на максимум

Здесь важно рассказать о пенсионных накоплениях. Если вы родились в 1967 году или позже, и если до 31 декабря 2015 года сделали выбор в пользу формирования обоих видов пенсий, то в любой момент вы можете отказаться от формирования накоплений и направить все взносы на страховую пенсию. И тогда можно будет претендовать на 10 баллов в год.

Кроме того, необходимо учесть, что увеличение страховой пенсии гарантируется государством на ежегодной основе. Так, к примеру, в бюджете ПФР на 2018-2020 годы уже заложены расходы на индексацию (с 1 февраля 2018-го — на 3,8 процента, а в 2019 и 2020 годах — на 4 процента; увеличение выплат происходит на уровень инфляции).

Пенсионными накоплениями же распоряжается негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющая компания (УК), которую человек выбрал сам. Эти структуры инвестируют средства на финансовом рынке. Соответственно, доходность пенсионных накоплений зависит от успешной инвестиционной стратегии. Не исключено, что вложение денег принесет и убытки. Пенсионные накопления не индексируются государством.

Пенсионный балл рассчитывается с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в ПФР. Размер ИПК можно вычислить по следующей формуле. Берем фактическую сумму взносов, перечисленную работодателем в Пенсионный фонд в течение года. Это число делится на сумму страховых взносов с максимальной зарплаты, облагаемой взносами. Итог умножается на 10.

Проще будет разобраться на конкретном примере. Допустим, в 2017 году работник получает 40 тысяч рублей в месяц. За год он получит 480 тысяч рублей. Сумма взносов в ПФР, оплаченных работодателем, составляет 76800 рублей (по тарифу социального взноса в 16 процентов). Это первая переменная в формуле.

В 2017-м максимально взносооблагаемая зарплата составляла 876 тысяч рублей. 16 процентов, которые работодатель должен заплатить в ПФР с этой суммы, соответствуют 140160 рублям. Это вторая переменная.

76800 делим на 140160 и умножаем на 10. Получаем 5,48 балла (в 2017 году можно было получить максимум 8,26 балла). Чем выше зарплата, тем больше работодатель отчисляет в ПФР, и тем выше пенсионный бал по итогам года.

Формула достойной старости

Полученный пенсионный балл входит в формулу расчета итоговых выплат. Размер страховой пенсии равен сумме пенсионных баллов помноженной на стоимость балла (она определяется в год назначения пенсии), затем к полученной цифре прибавляется фиксированная выплата.

В 2017 году стоимость 1 пенсионного балла равна 78,58 рублям, фиксированная выплата — 4805,11 рублям (оба показателя ежегодно индексируются государством).

Таким образом, сумма страховой пенсии в 2017 году равна количеству накопленных баллов, умноженному на 78,58 (стоимость 1 балла), плюс 4805,11 (фиксированная выплата).

Напомним, в 2017 году, максимальное возможное количество баллов, которые можно накопить, составляет 8,26. Помимо официальной работы есть еще несколько видов деятельности, за которое гражданин может получить баллы. Это так называемые нестраховые периоды. Например те, кто проходят военную службу по призыву получают 1,8 балла за каждый год службы. За уход за первым ребенком (до достижения им возраста полутора лет) одному из родителей начисляют также 1,8 балла, за вторым ребенком — 3,6, третьим или четвертым — 5,4. Полный перечень таких нестраховых периодов можно найти на официальном сайте ПФР.

Чем позднее, тем богаче

Есть еще один немаловажный нюанс, который влияет на размер пенсии. Государство поощряет россиян за более поздний выход на заслуженный отдых и вводит так называемые премиальные коэффициенты. Их два, они влияют на размер фиксированной выплаты и на сумму пенсионных баллов, которые можно сформировать к концу своей трудовой деятельности.

Выход на пенсию позже на... Фиксированная выплата увеличивается в ... раза Фиксированная выплата увеличивается в ... раза (есть право на досрочную пенсию) Сумма пенсионных баллов увеличивается в ... раза Сумма пенсионных баллов увеличивается в ... раза (есть право на досрочную пенсию)
1 год 1,056 1,036 1,07 1,046
2 года 1,12 1,07 1,15 1,1
3 года 1,19 1,12 1,24 1,16
4 года 1,27 1,16 1,34 1,22
5 лет 1,36 1,21 1,45 1,29
6 лет 1,46 1,26 1,59 1,37
7 лет 1,58 1,32 1,74 1,45
8 лет 1,73 1,38 1,9 1,52
9 лет 1,9 1,45 2,09 1,6
10 лет и более 2,11 1,53 2,32 1,68

Приведем пример. Допустим, мужчина решил выйти на пенсию не в 60, а в 65 лет. Он продолжает трудовую деятельность еще 5 лет. Фиксированная выплата такого человека вырастет на 36 процентов (коэффициент 1,36), а сумма пенсионных баллов — на 45 процентов (коэффициент 1,45). Если выйти на пенсию в 70 лет, то показатели вырастут в 2,11 и 2,32 раза соответственно.

Таким образом, размер вашей будущей пенсии зависит от трудового стажа и количества накопленных пенсионных баллов. При этом количество баллов привязано к страховым взносам в пенсионную систему. Кроме того, размер пенсии можно увеличить, выйдя на заслуженный отдых позже. Чтобы претендовать на достойную старость, работник должен трудиться официально и получать «белую» заработную плату.

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