Бывший глава МИД Украины отреагировал на слова Зеленского о переломном моменте

Экс-глава МИД Кулеба назвал бредом слова Зеленского о переломном для Украины моменте

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского, что в конфликте с Россией скоро произойдет переломный момент. Об этом Кулеба высказался в интервью Radio NV.

Кулеба отреагировал на слова Зеленского о переломном моменте и назвал их бредом. По его мнению, на Украине наблюдается непростая военно-экономическая ситуация, в том числе и в энергетике.

«Я не хочу быть занудой, который портит людям настроение, но в ноябре мы снова будем говорить о том, как мы все переживем зиму», — добавил он.

Ранее Зеленский высказался о решающем для Киева моменте в конфликте с Россией. По его мнению, Украине и Европе следует готовиться к решениям, которые будут приняты на саммитах Евросоюза (ЕС) и НАТО в июне и июле.