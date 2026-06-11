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01:00, 11 июня 2026Забота о себе

Названы доступные без специальной подготовки позы из «Камасутры»

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Сюзанна Вайс перечислила простые позы из «Камасутры», которые без специальной подготовки сможет повторить каждый. Список таких позиций она назвала изданию Men’s Health.

Вайнс подчеркнула, что «Камасутра» включает в себя намного больше, чем просто описание поз в сексе. «Книга рассматривает представления о полноценной жизни и получении удовольствия от нее», — подчеркнула она.

При этом специалист отметила, что в книге действительно описаны различные варианты близости, среди которых есть достаточно простые позы, не требующие от партнеров особой гибкости или силы. Так, поза «Саммукха» считается невероятно страстной и романтичной. По словам Вайс, весь процесс происходит стоя. «Партнерша откидывается к стене и максимально широко раздвигает ноги. Затем партнер входит в нее, одновременно немного сгибая колени», — рассказала сексолог.

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В «Камасутре» можно найти и хорошо известные позиции. Например, положение «Вирша» — это «обратная наездница», а «Индрани» — вариация миссионерской позы, в которой женщина прижимает колени к груди. Вайс отметила, что последний вариант хорошо подходит для одновременной стимуляции точки G, также обеспечивает более глубокое проникновение.

Ранее сексолог Олеся Мелехина рассказала с чего начать половой акт. По ее мнению, хорошими вариантами прелюдии являются оральный секс и петтинг.

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