Названы доступные без специальной подготовки позы из «Камасутры»

Сексолог Сюзанна Вайс перечислила простые позы из «Камасутры», которые без специальной подготовки сможет повторить каждый. Список таких позиций она назвала изданию Men’s Health.

Вайнс подчеркнула, что «Камасутра» включает в себя намного больше, чем просто описание поз в сексе. «Книга рассматривает представления о полноценной жизни и получении удовольствия от нее», — подчеркнула она.

При этом специалист отметила, что в книге действительно описаны различные варианты близости, среди которых есть достаточно простые позы, не требующие от партнеров особой гибкости или силы. Так, поза «Саммукха» считается невероятно страстной и романтичной. По словам Вайс, весь процесс происходит стоя. «Партнерша откидывается к стене и максимально широко раздвигает ноги. Затем партнер входит в нее, одновременно немного сгибая колени», — рассказала сексолог.

В «Камасутре» можно найти и хорошо известные позиции. Например, положение «Вирша» — это «обратная наездница», а «Индрани» — вариация миссионерской позы, в которой женщина прижимает колени к груди. Вайс отметила, что последний вариант хорошо подходит для одновременной стимуляции точки G, также обеспечивает более глубокое проникновение.

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