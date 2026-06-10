Парам перечислили лучшие варианты прелюдии перед сексом

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что у каждой пары имеются собственные предпочтения, когда дело касается прелюдий. Лучшие варианты предварительных ласк она перечислила в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, секс можно начать с оральных ласк или петтинга. Последний предполагает стимуляцию эрогенных зон партнера без проникновения. Еще одним оптимальным вариантом специалистка назвала взаимную мастурбацию.

Кроме того, можно во время прелюдии воспользоваться различными секс-игрушками и другими подобными аксессуарами, добавила она. Также сексолог предложила парам попробовать для разогрева эротический или же тантрический виды массажа.

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила, почему не стоит заниматься сексом в воде. Такая сексуальная практика может привести к возникновению у женщины дрожжевых инфекций, предупредила она.