На подлете к Москве сбили беспилотники

Собянин: Еще три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три направлявшихся к Москве беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Сбиты еще три беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил городской глава.

До этого Собянин сообщал о трех сбитых на подлете к столице дронах. Таким образом, число уничтоженных за сутки дронов достигло 69.

Накануне утром мэр заявлял, что силы ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника на подлете к Москве.