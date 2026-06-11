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01:11, 11 июня 2026Мир

Поддерживающего Россию журналиста внесли в стоп-лист в США

Поддерживающий Россию журналист Хелали заявил, что США внесли его в стоп-лист
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Поддерживающий Россию и Иран американский журналист Кристофер Хелали сообщил РИА Новости, что власти США включили его в стоп-лист лиц, которым запрещено пересекать воздушное пространство страны.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), когда он летел из России в Мексику на встречу с иранской сборной по футболу. Во время пересадки в Пекине представители Hainan Airlines уведомили его об отказе в дальнейшем перелете из-за внесения в американский стоп-лист.

«Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни», — отметил Хелали.

Журналист связывает запрет со своей профессиональной деятельностью: он неоднократно посещал зону СВО, фиксируя действия Киева, а также критиковал операцию США против Ирана.

Ранее Хелали заявил, что выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) демонстрирует стремление Москвы к нормализации отношений с США.

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