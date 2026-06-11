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01:02, 11 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о критической ситуации из-за ударов по Одесской области

UAS: Удары России по портам в Одесской области могут привести к обвалу экспорта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Атаки Вооруженных сил России на порты в Одесской области могут привести к тому, что украинский экспорт обвалится. Об этом заявили во Всеукраинском аграрном совете (UAS), передает РИА Новости.

«Сегодня ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины», — заявили там.

В UAS отметили, что экспорт держится исключительно из-за способности терминалов быстро восстанавливаться. В случае, если такая способность будет утрачена, то склады в итоге переполнятся, экспорт рухнет, а фермеры лишатся оборотного капитала, который можно потратить на следующие посевные кампании.

8 июня сообщалось, что ВС России нанесли удар по стратегическому мосту в Затоке Одесской области.

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