В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей

В строительной компании из Нижнего Новгорода открылась вакансия для кота. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

«По традиции, первым в новую квартиру принято пускать кота или кошку. Не у всех новоселов есть свой домашний любимец. Поэтому мы ищем ответственного сотрудника на эту должность», — объясняет работодатель.

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Согласно объявлению, животному придется первым заходить в квартиру и «энергетически подготавливать жилье». Обязательным условием для трудоустройства является наличие усов, четырех лап и хвоста. Опыт не важен, однако ценятся аналитические способности кота, умение выбирать самые уютные места в квартире, а также стрессоустойчивость.

После принятия на работу кот будет получать оклад — 20 тысяч рублей в месяц. Деньги выдаются либо наличными, либо сертификатом зоомагазина.

Существует поверье, согласно которому кошки обладают особым энергетическим чутьем и умеют находить наиболее благоприятные места в квартире. Поэтому первым в помещение пускают кота, а на выбранное им место ставят кровать.

В мае сообщалось, что в Ирландии ветеринарная клиника искала человека с нежными руками на должность обнимателя котов.