На Западе предложили Украине покупать российский газ

Украине следует договариваться с «Газпромом» по поставкам газа, поскольку Катар в ближайшие годы не сможет предоставлять ей свой сжиженный природный газ (СПГ) до увеличения мощностей по его производству. Об этом заявили международные эксперты, пишет РИА Новости.

В настоящее время Катар производит 70 миллионов тонн СПГ в год. Однако до того, как он нарастит производство до 110 миллионов тонн (это планируется сделать к 2025 году), он не сможет осуществлять поставки на Украину, пояснил приглашенный профессор по экономике энергетики в Europe Business School в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама. Он отметил, что сейчас основной объем катарского СПГ идет в Азиатско-Тихоокеанский регион.

По мнению эксперта, Киеву будет дешевле урегулировать разногласия с «Газпромом» во внесудебном порядке, чтобы тот согласился поставлять газ в Европу через территорию Украины после 2020 года и запуска «Северного потока-2».

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Другой отраслевой специалист отметил, что заявления Украины о поставках СПГ из Катара пока не имеют под собой реальных оснований. Приглашенный эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи Тарек аш-Шейх считает, что угрозы Украины являются попыткой надавить на Россию в преддверии газовых переговоров в сентябре. Он также напомнил, что у Украины нет терминала для приема СПГ.

В конце июля стало известно, что Украина прорабатывает возможность импорта СПГ из Катара с 2020 года. Глава компании «Оператор ГТС Украины» напомнил, что летом 2019 года катарский газ впервые был доставлен на СПГ-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного газа.

Десятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря. До этого Москва планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны с 2020 года окажется невостребованной. Стороны неоднократно пытались договориться о будущем транзита газа, однако ни одни переговоры не увенчались успехом. Очередную встречу предложили провести 16 сентября.

Закупки российского газа (так же по десятилетнему контракту от 2010 года) Украина прекратила еще в 2015-м. После этого страна перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до двух лет, а сам контракт истекает 31 декабря 2019 года.

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