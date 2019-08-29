США зайдут на Украину через Польшу

Польша после регазификации частично перепродаст американский сжиженный природный газ (СПГ) Украине. Стороны договорились о поставках до конца года, сообщается на сайте польского концерна PGNiG.

Газовоз из США прибудет в польский терминал в городе Свиноуйсьце в ноябре этого года. На Украину газ поступит через пункт в Германовице. Объем поставок в сообщении не называется.

Президент правления PGNiG Петр Возняк заявил, что в следующем году намечается 39 поставок СПГ на этот терминал. По его словам, республика готова продавать Украине больше газа, но экспорт ограничивает пропускная способность газопроводов в том направлении. Реконструкцию участка предполагается провести не позднее 2021 года.

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Эксплуатацию терминала в Свиноуйсьце Польша начала в 2015 году. Пока в него в небольших объемах приходит газ из США и Катара. В общей сложности терминал принял 70 танкеров, но к 2021 году его мощность по регазификации планируется увеличить в полтора раза, до 7,5 миллиарда кубометров в год. PGNiG подписала 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International на поставку сначала 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 года — 1,45 миллиона тонн. Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку двух миллионов тонн СПГ в год. Продолжительность этого контракта — 20 лет. При этом Возняк утверждает, что американский газ дешевле российского на 20-30 процентов.

В целом Евросоюз за год нарастил импорт американского СПГ почти в пять раз. По состоянию на 10 июля 2019 года, на ЕС пришлось 32 процента американского СПГ.

Украина прекратила закупки российского газа в 2015 году, перейдя на поставки из Европы по реверсному принципу. В декабре 2019 года истекает контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, и стороны пока не начали переговоры о его продлении. Очередную встречу предложили провести 16 сентября. В настоящее время «Укртрансгаз» намерен договориться о реверсных поставках из Румынии. Однако специалисты указывают, что из-за особенностей украинской ГТС без транзита газа она быстро придет в негодность.

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