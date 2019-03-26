США нашли способ убрать российский газ с рынка Европы

США намерены нарастить экспорт энергоресурсов в Европу, чтобы избавить регион от российского влияния. Соответствующий документ, который называют «законом о европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года», принят Палатой представителей США, сообщает «Интерфакс».

Документ предлагает содействовать энергетической безопасности союзников и партнеров США в Центральной и Восточной Европе за счет государственных и частных инвестиций в европейские проекты энергетической инфраструктуры, за счет экспорта энергоресурсов, технологий и опыта США на мировые рынки, а также за счет поощрения развития доступных, транспарентных и конкурентоспособных энергетических рынков.

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Предполагается, что меры помогут снизить зависимость партнеров США в Европе от энергоресурсов стран, использующих «энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния». Таким государством, согласно документу, является Россия. Авторы законопроекта утверждают, что Москва использует свой газ для «принуждения, запугивания и влияния».

В документе также предлагается выделить американскому Агентству по торговле и развитию пять миллионов долларов — деньги должны быть направлены на содействие европейским странам и набор дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами. После Палаты представителей законопроект должен принять Сенат, а затем подписать президент.

Ранее американский министр энергетики Рик Перри заявил, что американский сжиженный природный газ может освободить Европу от российского вмешательства. По словам Перри, американские поставки позволят удовлетворить спрос в энергоносителях многих американских союзников.

При этом, согласно прогнозу Еврокомиссии, к 2023 году поставки сжиженного природного газа из США в европейские страны могут вырасти только до восьми миллиардов кубометров — это меньше двух процентов от общего объема потребления газа в регионе.

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