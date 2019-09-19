Россия начала уговаривать Украину купить газ

Во время трехсторонних консультаций по газовому транзиту в Европу Россия предложила Украине покупать газ по прямому договору, а не через реверс, и пообещала доказать, что так будет выгоднее Киеву. Об этом рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, передает «Интерфакс».

Участники консультаций оценили их как позитивные и конструктивные. По словам Новака, конкретные объемы транзита газа через Украину не обсуждались, стороны сосредоточились на правовых вопросах будущего соглашения. Предварительно, новый раунд переговоров должен состояться в конце октября.

Прошедшие переговоры связаны с тем, что в декабре 2019 года завершается контракт на транзитные поставки. Москва хотела бы продлить договор на год, а Киев и Еврокомиссия настаивают на подписании десятилетнего соглашения с обязательством прокачки не менее 60 миллиардов кубометров в год, что позволит инвесторам вложиться в газотранспортную систему Украины.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

После консультаций глава «Газпрома» Алексей Миллер эфире телеканала «Россия 24» назвал возможность краткосрочного продления «планом Б». Он указал, что его можно использовать, если к 1 января 2020 года Украина не успеет создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора.

Украина прекратила закупки российского газа в 2015 году, перейдя на поставки из Европы. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова дать Украине скидку в размере 25 процентов, если стороны договорятся о прямых поставках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!