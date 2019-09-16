Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. С программой экономической интеграции ознакомился «Коммерсантъ».

Кроме того, страны планируют сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (однако он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей. Отмечается, что при такой высокой степени интеграции речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства.

Проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» согласовали с возможностью незначительных изменений 6 сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

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Издание отмечает, что «при реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления», так как ВВП России в 29 раз больше ВВП Белоруссии.

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину решить все спорные вопросы по интеграции до 8 декабря, к 20-летию союзного договора.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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