Россия и Белоруссия определили сроки подготовки проекта интеграции

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали сроки подготовки дорожных карт для процесса интеграции государств. Об этом сообщает агенство БЕЛТА.

Румас выразил уверенность, что к встрече белорусского и российского лидеров, которая планируется в начале декабря, все необходимые документы будут готовы.

«У нас осталось чуть больше двух месяцев, чтобы подготовить большой пакет дорожных карт — их около 30 и несколько межправсоглашений», — сказал он и призвал коллег не «расслабляться».

В конце августа Румас сообщал, что проект по углублению российско-белорусской интеграции планируется представить общественности после парафирования на уровне правительств, чтобы «снять опасения по поводу вопроса суверенитета». По словам главы белорусского кабинета министров, «программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок».

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину решить все спорные вопросы по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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