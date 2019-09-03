Лукашенко получил план интеграции с Россией на неделю позже обещанного срока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил текст проекта развития интеграции с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Белоруссии Александру Исаеву.

По ее словам, документ был передан в администрацию президента. Когда именно, не уточняется, однако со дня, когда правительство обещало выполнить эту задачу, прошла уже неделя. Также неизвестно, успел ли ознакомиться с проектом Лукашенко, который 3 сентября принимает участие в проходящей в Минске международной конференции по борьбе с терроризмом.

Материалы по теме Цена Союза Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

23 августа премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что 27 августа проект по углублению российско-белорусской интеграции поступит на стол Александру Лукашенко. Он отмечал, что спешка необходима для того, чтобы уже в начале сентября главы правительств двух стран парафировали эту программу действий. Однако 28 августа стало известно, что документ так и не попал на стол к президенту республики. Ситуацию обещали прояснить до конца дня.

В середине июля Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!