Лукашенко рассказал о своей настойчивости в развитии отношений с Грузией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет настойчиво и терпеливо развивать отношения с Грузией. Об этом он сказал во время проходящей в Минске встречи с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе, передает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, Минск тесно сотрудничает со всеми странами на постсоветском пространстве, не проводя разделение «на хороших и плохих». При этом он отметил, что отношения с Грузией «всегда приводит в пример», хотя товарооборот между странами не является большим. «Мы начинали когда-то с нуля и не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы», — отметил белорусский лидер.

Бахтадзе, в свою очередь, выразил уверенность, что в вопросе товарооборота Минск и Тбилиси в ближайшее время смогут удвоить существующие показатели. По его словам, отношения двух стран получили мощный импульс после первого визита Лукашенко в Грузию в 2015 году. Также грузинский премьер-министр поблагодарил белорусского лидера за «принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета» Грузии.

Лукашенко в ответ на эту ремарку заметил, что Минск придерживается этой позиции в отношении всех стран. «С любым государством это может произойти, и это недопустимо», — сказал он.

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Несмотря на существование союзного договора между Россией и Белоруссией, в 2008 году Минск не поддержал Москву в конфликте с Грузией и отказался признавать суверенитет провозгласивших независимость от Тбилиси Абхазии и Южной Осетии.

В марте этого года Лукашенко вспомнил о злости на занимавшего во время конфликта пост президента России Дмитрия Медведева из-за Абхазии и Южной Осетии. Он возмутился, что президент России не стал предоставлять ему гарантии компенсации экономических потерь Белоруссии в случае, если европейские страны ввели бы против Минска санкции в ответ на признание независимости закавказских республик.

Также Лукашенко говорил, что ряд западных партнеров Белоруссии «в восторге» от позиции Минска относительно суверенитета и международно-правового статуса ряда регионов на территории постсоветского пространства. Помимо непризнания Южной Осетии и Абхазии, он отметил удовлетворенность позицией западных партнеров позицией Минска по Крыму и Донбассу.

В 2010 году сайт WikiLeaks опубликовал материалы американской дипломатической переписки, в которых приводились цитаты Лукашенко, утверждающего, что Россия спровоцировала войну с Грузией, и жаловавшегося, что его вынуждают признать независимость Абхазии и Южной Осетии в обмен на дешевый российский газ.

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