Лукашенко вспомнил о злости на Медведева из-за Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему не стал следовать примеру Москвы и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом он сообщил во время «Большого разговора с президентом», в котором принимали участие представители СМИ, общественности и экспертного общества, передает РБК.

Лукашенко рассказал о предупреждении бывшего генсека НАТО Хавьера Соланы, который сказал ему, что в случае признания кавказских республик Минск ожидают санкции: отключение банковской системы и полная изоляция. Лукашенко уточнил, что после этого разговора он обратился к Дмитрию Медведеву (тогда — президент России — прим. "Ленты.ру"), но к разговору тот якобы оказался не готов. «Знаете, что он мне ответил? "Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать"», — добавил белорусский лидер и подчеркнул, что это его разозлило.

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«Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю. Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал», — сказал Лукашенко.

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В 2010 году, говоря о том, почему Белоруссия не признала независимость Абхазии, Лукашенко также говорил о роли России. «Россия оказалась неспособна, или не захотело руководство России идти на нивелирование и ликвидацию тех последствий, которые для Белоруссии должны были возникнуть», — говорил он.

За год до этого «Коммерсантъ» писал, что во время визита в Вильнюс Лукашенко говорил, что «исходя из человеческих соображений, Минск уже давно должен был подержать Москву» и уточнял, что этот вопрос будет решен. Также он подчеркивал, что никакого давления на Минск Москва не оказывает. Источники газеты в МИД указывали, что Россия не намерена благодарить Белоруссию деньгами, в случае если та наконец признает Абхазию и Южную Осетию.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.

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