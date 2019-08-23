Зеленский попросил помощи у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский просил поддержки у Минска. Слова белорусского лидера цитирует агентство БЕЛТА.

«Мы разговаривали с президентом [Украины Владимиром Зеленским]. Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем — не оказываем?» — сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

О какой именно поддержке шла речь, президент не уточнил. Также Лукашенко отметил, что у Белоруссии «сейчас неплохие отношения» с Украиной.

В конце июля сообщалось, что Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию. В ходе телефонного разговора белорусский лидер поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду и пожелал успехов в дальнейшей работе. Также стороны обсудили тему урегулирования конфликта в Донбассе.

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