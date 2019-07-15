Лукашенко принял приглашение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов. Об этом сообщает БелТА.

«Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие», — заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

Дипломат считает, что этот шаг станет важным для развития отношений между странами.

Ранее Лукашенко поддержал предложение Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.

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В пресс-службе Лукашенко напомнили, что мнение белорусского лидера о необходимости решать украинский кризис посредством диалога осталось неизменным. Президент считает, что наиболее эффективными были бы встречи лидеров Украины и России при его посредничестве. Однако он также высказывался о необходимости вовлечь в переговорный процесс США.

8 июля Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры по ситуации в Донбассе в Минске. На них украинский лидер намерен также пригласить в качестве посредников президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона. В Кремле заявили, что это абсолютно новый формат переговоров, и Москва оценит его целесообразность, прежде чем давать ответ.

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