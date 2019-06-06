Россию сочли важнейшим фактором украинско-белорусских отношений

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что отношения между двумя странами находятся под огромным влиянием России. Об этом сообщает портал TUT.BY.

«Говоря об отношениях Украины и Белоруссии, не надо замалчивать то, что они находятся под влиянием нашего общего соседа», — заявил дипломат.

Также Кизим выразил мнение, что политика России ведет к росту напряженности в регионе. «Сегодня все чаще говорят, что с Россией нужно идти на контакт, возобновлять диалог. Осуждая ситуацию, все говорят о том, что происходит, но не называют источник конфликта. А этот источник — Российская Федерация. Почему-то не вспоминается, замалчивается, у кого проблемы в этом регионе и с кем», — считает он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, что Киев считает Белоруссию «фундаментально важным соседом». «Могу сказать лишь, что я считаю, что Белоруссия для нас фундаментально важный сосед как страна, где не должно стать больше России», — поделился он своей позицией.

Команда Зеленского также обращалась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко после второго тура президентских выборов на Украине. Сторонники избранного президента заявили, что Киев продолжит курс на сближение с Минском, так как обе страны имеют общие риски. «Когда мы взвесим все плюсы и минусы, президент Белоруссии сделает правильный выбор», — уверены сторонники Зеленского.

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