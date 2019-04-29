Лукашенко позвал Европу решать проблемы своих соседей

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в соседних государствах накопилось множество проблем, которые необходимо решать с помощью международных организаций. Его слова цитирует БЕЛТА.

«Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина», — заявил он.

К их решению Лукашенко призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он отметил, что часто критикует эту организацию за слабый отклик на региональные геополитические проблемы и по-прежнему считает, что они находятся в непосредственной зоне компетенции ОБСЕ.

Лукашенко напомнил о встречах глав государств — членов ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010-м в Астане и заявил, что появилась необходимость снова созвать подобную конференцию. «Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию?» — сказал белорусский лидер.

В начале года Лукашенко напомнил, что еще в 2014-м предлагал план по прекращению военных действий в Донбассе, но он не был принят.

С предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины Лукашенко выступал и в 2018 году. В октябре он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако позже признался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.

По инициативе белорусского лидера Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. В 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Конфликт между Кишиневом и Приднестровской Молдавской Республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

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Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-zakryvat-glaza-na-konflikty-v-regione-obse-ni-v-koem-sluchae-nelzja-345790-2019/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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