Бывший замглавы миссии ОБСЕ отказался считать Россию агрессором

Бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг рассказал, что не считает Россию страной-агрессором. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», — ответил он на вопрос, признает ли он Москву агрессором.

При этом он отметил, что СММ зафиксировала колонны машин военного типа с оружием, которые въезжали на Украину с территории России.

2 ноября бывший замглавы миссии ОБСЕ назвал условие «прекращения страдания» жителей Донбасса. По его словам, если бы все подписанты минских соглашений начали реагировать на отчеты организации, то обе стороны не страдали бы от «постоянного безумия».

Хуг покинул пост 31 октября. Он сообщил, что уходит с должности с чувством надежды и до сих пор видит «свет в конце тоннеля». Его место занял британский дипломат Марк Этерингтон.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками.

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