ОБСЕ увидела «свет в конце тоннеля» для Донбасса

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины не является замороженным, его возможно разрешить. С таким заявлением в среду, 31 октября выступил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Интерфакс».

Для Хуга сегодняшний день стал последним на должности. «Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение», — сказал он на брифинге.

Хуг напомнил, что проработал на своем посту около четырех лет. «Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время», — сказал он.

«Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность... насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается», — указал Хуг.

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Также он сообщил, что наблюдатели ОБСЕ видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые Киевом участки украинско-российской границы. «Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, которые воюют на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах», — подчеркнул Хуг.

На посту первого заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Хуга заменит британский дипломат Марк Этерингтон, последние годы работавший в составе миссии под руководством Хуга.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками.

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