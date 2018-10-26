Журнал удалил заявление ОБСЕ о бездоказательности присутствия россиян в Донбассе

Американское издание Foreign Policy удалило из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой системы (СММ) ОБСЕ Александром Хугом его слова о том, что доказательств участия России в конфликте в Донбассе выявлено не было. Об этом говорится в заметках к опубликованному ранее материалу на сайте журнала.

В опубликованном 25 октября материале Foreign Policy Хуг сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос об официальной позиции ОБСЕ по вопросу российского вмешательства в конфликт в Восточной Украине. В издании обосновали свои действия тем, что представитель организации неверно подобрал слова.

«Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало подразумевавшуюся им точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», — рассказали журналисты.

Вместо удаленного высказывания Хуга журнал поставил многоточие. После этого следуют слова представителя ОБСЕ о том, что в процессе работы его коллеги зафиксировали въезжающие и выезжающие с территории конфликта автоколонны в местах, где нет официального пересечения границ, а также заметили электронные виды оружия.

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Кроме того, наблюдателям удалось побеседовать с военными в российской военной форме. Но по замечанию замглавы миссии, такую форму можно купить где угодно.

Сам Хуг назвал произошедшее недоразумением, передает «Радио Свобода». Он также отметил, что не может говорить о наличии доказательств в целом, так как его миссия связана исключительно с наблюдением и изложением фактов.

19 октября 2018 года замглавы СММ ОБСЕ рассказал о том, что, по его мнению, силовые действия в Донбассе можно остановить за считанные часы. Тем не менее длительное время займет разминирование территорий, их восстановление и возрождение экономики Украины.

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