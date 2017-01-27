Лукашенко рассказал о войне за независимость «братской Украины»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость. Об этом он сказал во время общения с научными и научно-педагогическими работниками, передает агентство БЕЛТА.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что главное направление борьбы Минска за независимость проходит через экономику, «не в военной сфере, не в политической».

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17 ноября белорусский лидер пожаловался на поток контрабандного оружия с Украины. «Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале [в Минске]. Нам очень непросто», — сказал он.

В июне посол Белоруссии в Киеве Валентин Величко заявил, что Минск поддерживает целостность Украины. «То, что было сказано, целостность Украины, никакой федерации и так далее — это все поддерживается», — подчеркнул дипломат.

Минск является местом ведения переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В феврале 2015 года в Минске прошла встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). По ее итогам был принят «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и обмен пленными.