Лукашенко снова предложил свои услуги миротворца Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны конфликта на Украине вернуться к переговорам в «минском формате». Его слова цитирует «БелТА».

Лукашенко провел встречу со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком. В ходе разговора белорусский лидер заявил, что готов поддерживать деятельность организации по достижению мира на юго-востоке Украины и ожидает продолжения переговоров в Минске.

«Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет. Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей — белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна», — заявил Лукашенко.

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В начале года белорусский лидер напомнил, что еще в 2014-м предлагал план по прекращению военных действий, но он не был принят. «Когда начался конфликт, позвонили мне поляки сразу. Я говорю: хорошо, если вас интересует план "диктатора", мы можем предложить. И им сказал: если вы не примете этот план, я буду считать, что вам не нужна нормализация в Украине. [Бывший премьер-министр Польши Дональд] Туск со мной согласился. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза», — сообщил белорусский лидер.

С предложениями о разрешении вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины Лукашенко выступал и в 2018 году. В октябре он сказал, что Минск готов взять обеспечение мира в Донбассе на себя, однако позже признался, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки у президента Украины Петра Порошенко.

Духовник Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова быть посредником в разрешении конфликта между РПЦ и новой украинской церковью.

По инициативе белорусского лидера Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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