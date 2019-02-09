Духовник Лукашенко призвал РПЦ и украинскую церковь подумать о словах любви

Духовник белорусского президента Александра Лукашенко заявил, что его страна может стать посредником между РПЦ и новой украинской церковью. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 9 февраля.

Как отметил настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, религиозным лидерам двух стран стоит подумать о том, чтобы слова любви были и заканчивались не только буквами. Он предложил им собраться вместе и посмотреть друг другу в глаза.

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«По-моему, президент нашей страны всегда готов к любому честному, красивому, праведному и конструктивному диалогу», — сказал протоиерей. Он подчеркнул, что Лукашенко может организовать встречу «не ради каких-то политических конъюнктур», а искренне и от души.

В начале года Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Указ об этом (томос) был привезен на Украину.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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