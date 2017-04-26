Лукашенко рассказал о готовности белорусов пахать на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и украинцы являются родными друг для друга. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, приуроченного к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, передает в среду, 26 апреля, телеканал «112 Украина».

«Мы родные люди. Мы можем прийти к вам только, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам, пахать землю, если нужно, что мы и делаем в приграничной зоне», — отметил белорусский лидер, обращаясь к своему украинскому коллеге.

Лукашенко также заявил, что украинская земля для него «не чужая». «Здесь совсем рядом, между Киевом и Черниговом, зарыты и корни моих предков. Поэтому мы будем делать все во имя того, чтобы у нас был мир и порядочные отношения», — добавил он.

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Ранее в среду Порошенко сообщил о полученных им от Лукашенко гарантиях того, что война между двумя государствами невозможна.

В марте белорусский и украинский президенты провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в Донбассе и ход переговоров в Минске.

В январе Лукашенко рассказал о том, что «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость. Он отметил, что Белоруссии независимость досталась «очень дешево».

