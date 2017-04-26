Порошенко рассказал о невозможности войны между Украиной и Белоруссией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о полученных им от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко гарантиях, что война между двумя странами невозможна. Об этом украинский лидер рассказал в ходе мероприятий, приуроченных к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в среду, 26 апреля, телеканал «112 Украина».

«Я подчеркиваю, получил твердое заверение от президента Белоруссии. Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко», — отметил Порошенко.

Материалы по теме Военно-долевой роман Изменятся ли отношения Белоруссии и Украины после воздушного конфликта

В марте президенты двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в Донбассе.

В январе Лукашенко заявил, что «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость, как это делали раньше другие народы. Он рассказал, что Белоруссии независимость досталась «очень дешево». «Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — подчеркнул тогда белорусский президент.