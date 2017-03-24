Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество и ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко вечером в четверг, 23 марта, провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщается на сайте украинского лидера, собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

На сайте белорусского президента говорится, что Лукашенко и Порошенко рассмотрели тематику взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое Минском содействие для скорейшего разрешения конфликта.

Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания межправительственной смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.