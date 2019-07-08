Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

В пресс-службе Лукашенко напомнили, что мнение белорусского лидера о необходимости решать украинский кризис посредством диалога осталось неизменным. Президент считает, что наиболее эффективными были бы встречи лидеров Украины и России при его посредничестве. Однако он также высказывался о необходимости вовлечь в переговорный процесс США. «Уж слишком они погружены в данные процессы», — говорится в заявлении.

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«Коль решить проблему в таком [трехстороннем] формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также», — сказали в пресс-службе Лукашенко.

Ранее о том, что Белоруссия поддерживает предложение Зеленского, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

8 июля Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры по ситуации в Донбассе в Минске. На них украинский лидер намерен также пригласить в качестве посредников президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона. В Кремле заявили, что это абсолютно новый формат переговоров, и Москва оценит его целесообразность, прежде чем давать ответ.

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