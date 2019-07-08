Зеленский рассказал о разнице между пророссийскими и проевропейскими политиками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение телемоста между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne разделит украинцев на два лагеря. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook.

По словам главы государства, сложившуюся ситуацию политики будут использовать для собственного пиара и попадания в Верховную Раду. Он считает, что пророссийская сторона будет призывать украинцев поговорить с русскими и забыть про обиды, потому что они — «братские народы», а их оппоненты начнут возмущаться и рассказывать о том, как «противостоят куму [президента России Владимира] Путина». При этом, говорит Зеленский, разница между ними в одном: «первые будут грабить, а другі будуть грабувати».

По его словам, сами эти политики не враждуют, поскольку они «мирно соседствуют в известном селе под Киевом». Как считает президент Украины, после «показных» разборок в здании парламента депутаты собираются за одним столом и пьют виски, который стоит «как три месячные зарплаты обычного украинца». «Как думаете, за что они пьют? За Россию или за Европу? Точно не за Украину», — возмущается Зеленский.

Он призвал украинцев не поддаваться на манипуляции и провокации и сохранять спокойствие. «Наша реакция будет соответствующей», — заверил он.

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Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинская сторона отказалась от инициативы из-за «массированной информационной атаки» в отношении организации.

На Украине раскритиковали эту идею. Националисты поставили перед президентом ультиматум, заявив, что «такого позора в украинском эфире точно не будет». Юлия Тимошенко назвала происходящее «информационной атакой, составляющей гибридной войны против Украины». Служба безопасности Украины инициировала проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны и пригрозила телеканалам санкциями.

Представители NewsOne в ответ на критику отметили, что это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. «Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — говорится в заявлении канала.

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