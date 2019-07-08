Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной. Соответствующее видеообращение националиста опубликовано на странице «Нацкорпуса» в YouTube.

Билецкий считает, что происходящее — это информационная диверсия. Он отмечает, что от Украины в телемосте примет участие телеканал NewsOne, недавно купленный людьми из окружения лидера оппозиции Виктора Медведчука, которого часто обвиняют в пророссийской позиции.

Как отмечает лидер «Нацкорпуса», националистам есть о чем поговорить с президентом Зеленским. Билецкий дал ему 24 часа на то, чтобы дать ответ на «телевизионную оккупацию» и не допустить эфира. По его словам, ответ должен быть «адекватным» — от «лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента».

Если Зеленский не справится с поставленной перед ним задачей, националисты выполнят ее самостоятельно. «Я могу сказать одно — такого позора в украинском эфире точно не будет», — резюмировал Билецкий.

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Ранее ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» анонсировал проведение телемоста между Украиной и Россией. Он напомнил, что в 1980-е проходили телемосты между США и СССР, которые вели журналисты Фил Донахью и Владимир Познер. Это позволяло американцам и советским гражданам общаться и обмениваться мнениями в условиях холодной войны.

Телемост с участием российского телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne состоится 12 июля в 18:00 и продлится два часа. В эфире примут участие граждане обеих стран.

Телеканал NewsOne в октябре 2018 года был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014 года заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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