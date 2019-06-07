На Украине вспомнили лозунг «Кучму геть!»

С начала последних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, где представитель украинской делегации Леонид Кучма предложил запретить стрелять в противника в ответ, в Донбассе погибло шесть украинских военных, еще 20 человек пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель полка «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

«Это те дни, когда Кучма ведет "наиболее плодотворные и конструктивные переговоры" в Минске. Когда этот "новый" переговорщик нового президента, призывает запретить стрелять в ответ», — написал он.

Он также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на похороны погибших бойцов, выкопать хотя бы одну солдатскую могилу и узнать цену своих решений. «Что касается Кучмы — вновь становится актуальным лозунг 2001 года: "Кучму геть!" (Кучму прочь — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Билецкий.

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5 июня состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель украинской делегации Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Позже он объяснил, что отвечать на огонь нужно лишь в тех случаях, если боевые действия идут на территории, где нет населенных пунктов.

Эту идею поддержал Зеленский, но ее раскритиковали бывший президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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