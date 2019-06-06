Зеленскому пригрозили саботажем в армии

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош заявил, что военнослужащие Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) не будут подчиняться приказам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал на своей странице в Facebook (ссылка доступна во всех странах, кроме России).

По словам депутата, предложение Зеленского дать приказ «не открывать ответный огонь» нарушает конституцию страны и устав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он утверждает, что там прописана обязанность военных обороняться при защите родины и не подчиняться преступным приказам.

«Поэтому я обращаюсь к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться», — призвал Ярош.

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Предложение о запрете для украинской армии открывать ответный огонь было озвучено 5 июня на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, которого незадолго до этого назначил на должность представителя Киева Зеленский.

По словам экс-президента, такие инициативы должны быть разработаны до 19 июня и приняты в этот день на следующем заседании контактной группы. Необходимость такого приказа он объяснял тем, что «потом у нас же не находилось виноватых». «Одни туда показывали, другие — в противоположную сторону, что те начали, а мы — в ответ…» — пояснил на брифинге Кучма.

На Украине это предложение приняли с негативом. Так, вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал политику президента Зеленского по Донбассу «позорной и беспомощной», а спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет на ответный огонь — «это не путь к миру, это путь к капитуляции».

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