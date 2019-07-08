Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели», запись передачи доступна на YouTube.

Проект называется «Надо поговорить». Телемост состоится 12 июля в 18:00 и продлится два часа. В эфире примут участие граждане обеих стран.

Киселев напомнил, что в 80-е годы проходили телемосты между США и СССР, которые вели журналисты Фил Донахью и Владимир Познер. Это позволяло американцам и советским гражданам общаться и обмениваться мнениями в условиях Холодной войны.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

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