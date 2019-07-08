Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией

Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией, передает РИА Новости.

«Служба безопасности должна дать оценку таким вещам в первую очередь. Также оценку должен дать Национальный совет по вопросам телерадиовещания. Он должен предупредить, запрещена ли трансляция и ретрансляция телеканала ["Россия 1"]», — отметила она.

По словам Сюмар, телемост — это «фактически ретрансляция запрещенного на Украине продукта». Она подчеркнула, что нужно предупредить украинский телеканал, чем это угрожает.

«Я скажу, чем это грозит: предупреждением, штрафами и, в конце концов, отбором лицензии», — подчеркнула депутат. Проведение телемоста она оценила как провокацию.

Ранее ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» сообщил, что российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост. По его словам, проект «Надо поговорить» планировалось провести 12 июля в 18:00. Предполагалось, что он продлится два часа.

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