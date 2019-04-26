На оставившего Россию журналиста завели уголовное дело на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, дело Муждабаева будут расследовать после его запроса, из-за призывов к свержению конституционного строя. «За действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ начато уголовное производство», — подчеркнул депутат.

Мосийчук уточнил, что дело касается поста в Facebook, в котором после первого тура президентских выборов Муждабаев «призывал стрелять в спину тем, кто проголосовал не за [президента Украины Петра] Порошенко, и отсоединить 6-8 областей Украины».

Депутат выразил мнение, что «такие призывы недопустимы и тот, кто их произносит, должен быть наказан».

Муждабаев перебрался на Украину в 2015 году. В настоящее время он является заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. Муждабаев известен резкими критическими высказываниями в адрес российских властей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!