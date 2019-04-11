Украинский журналист бежал от следствия из-за боязни расправы со стороны властей

Украинский журналист Владимир Скачко скрывается от следствия, так как боится расправы со стороны властей. Об этом он рассказал в интервью российскому интернет-изданию «Украина.ру», дочернему проекту международного информационного агентства «Россия Сегодня».

«Я реально боюсь незаконной расправы, если меня найдут и схватят. По закону же даже то, что я скрываюсь от следствия, точнее, от досудебного расследования, не является преступлением», — сказал он.

Автора интернет-ресурса «Антифашист» Скачко объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ). 6 марта украинская прокуратура Крыма, находящаяся в Киеве, сообщила, что ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

Розыскная карточка, опубликованная на сайте МВД Украины, сообщает, что 59-летний журналист исчез 11 марта в Киеве и скрывается от органов досудебного расследования. По данным РИА Новости, у него проводились обыски в связи с делом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Скачко — автор многочисленных публикаций с критикой украинской власти на пророссийских интернет-ресурсах, он также часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах.

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