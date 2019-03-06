Побывавший у Дудя украинский журналист рассказал об угрозах в свой адрес

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что члены националистической партии «Свобода» угрожают ему убийством. Об этом он рассказал в видеообращении на своем YouTube-канале.

По словам Гордона, он получил угрозы после интервью изданию Politeka, в котором он назвал идеологию Степана Бандеры, лидера украинских националистов во Второй мировой войне, «предтечей многих национальных проблем».

В частности, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион пожелала ему «сдохнуть в диких муках». «Этой падле надо создавать невыносимые условия для существования. Это проклятие для страны. (...) Поэтому полная бандеризация страны — это наша цель», — написала она.

Ее поддержал однопартиец, замглавы Кировоградского облсовета Игорь Степура, также пожелавший журналисту «повторить судьбу [убитого в Киеве в 2015 году журналиста Олеся] Бузины». «Да. Бузина заждался. Пусть сдохнет», — отреагировала Фарион.

Гордон обратился с жалобой к главам МВД, СБУ, Генпрокуратуры, а также потребовал отреагировать на ситуацию президента Украины Петра Порошенко и кандидата на этот пост от партии «Свобода» Руслана Кошулинского.

19 февраля вышло интервью Юрия Дудя с Гордоном. В нем украинский журналист назвал российские политические ток-шоу предметом зависти министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Гордон — основатель интернет-издания «Гордон». После Евромайдана некоторые время был депутатом Киевского городского совета. Гордон — единственный депутат, в июле 2016 года проголосовавший против переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.

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