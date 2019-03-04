Гордон рассказал об отказе Дудя от подарка и назвал его «чистым парнем»

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что интервьюер Юрий Дудь отказался от подарка, который тот планировал ему преподнести. О принципиальности блогера он упомянул в эфире программы «Большой вечер» на украинском канале NewsOne, запись доступна на YouTube.

Гордон заявил, что был очень доволен интервью, которое провел с ним Дудь. В знак благодарности он хотел подарить журналисту часы. Однако тот отказался, сообщив, что любой подарок обидит его. «Он очень щепетильный парень», — сказал телеведущий.

По словам украинского публициста, его мнение о Дуде резко улучшилось после личного общения. Для демонстрации качеств журналиста Гордон рассказал, как тот отреагировал на его признание.

Оказалось, что в беседе украинский публицист охарактеризовал одного из известных политиков как вора, и Дудь был очень озадачен. «И он мне на полном серьезе говорит, — вот мы пошли ужинать после интервью, — и он мне говорит: "А как вы можете с вором сидеть за одним столом?"» — вспомнил Гордон. Он добавил, что в этот момент понял, что Дудь — «чистый парень».

Интервью Гордона Дудю было опубликовано 19 февраля. Менее чем за две недели оно набрало более 8,5 миллиона просмотров. В нем украинский журналист назвал российские политические ток-шоу предметом зависти министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

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