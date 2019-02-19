Известный украинский журналист назвал российские шоу предметом зависти Геббельса

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал программу «60 минут», в эфир которой его периодически выводят по видеосвязи, «верхом цинизма и оболванивания доверчивых людей». Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю. Запись доступна на YouTube.

«Это пропаганда наивысшего уровня. Я думаю, если бы [министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф] Геббельс был жив, он бы застрелился еще раз, увидев "60 минут", потому что понял бы, что он до этого не допер», — сказал Гордон.

Он пояснил, что называет «циничной, беззастенчивой, наглой пропагандой» то, с «какой настойчивой силой в беззащитные мозги доверчивых людей вбивается то, что должно вбиваться по заданию Кремля».

Гордон также объяснил, что не отказывается от участия в эфирах на российских государственных каналах, поскольку убежден, что «в России есть очень много здравомыслящих, умных, хороших людей», которые могут его услышать.

«Их миллионы. [Людей], которые не принимают оболванивание российского телевидения, хотят слушать другую информацию. — сказал Гордон. — Я пытаюсь донести до этой здравомыслящей части российской аудитории свои взгляды».

Свои выступления в эфире «60 минут» он считает единственными светлыми пятнами в этом шоу.

Гордон — основатель интернет-издания «Гордон». После Евромайдана некоторые время был депутатом Киевского городского совета. Гордон — единственный депутат, в июле 2016 года проголосовавший против переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.

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