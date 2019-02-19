Дудю указали на речевые ошибки

Учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, ведущая блог «Училка vs ТВ», разобрала речевые ошибки журналиста Юрия Дудя. Аналитический обзор она опубликовала на своем YouTube-канале.

По словам Гартман, Дудь неправильно ставит ударение в двух глаголах: «черпать» и «откупориваться». В первом случае журналист сказал «черпАть» вместо «чЕрпать», во втором — «откупОриться» вместо «откУпориться».

«Училка» выпускает видеоразборы раз в неделю с 20 января. За это время ее блог собрал более 22 тысяч подписчиков. Героями ее роликов становились в основном депутаты и тележурналисты, в том числе Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Александр Гордон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!