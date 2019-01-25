Юрий Дудь стал совладельцем СМИ

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал миноритарным акционером портала Sports.ru. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы СПАРК.

Совладельцем ООО «Спортс.ру» Дудь стал 23 января. Ему принадлежит 0,5 процента акций компании. В числе других собственников ресурса — зарегистрированная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «Свв Спортс сегодня лимитед» (68,75 процента), генеральный директор Дмитрий Навоша (23,75 процента) и Дмитрий Степанов (6,5 процента). Аналогичная Дудю доля 0,5 процента компании — у Елены Жаровой.

С сентября 2018 года Дудь работает заместителем гендиректора Sports.ru. По его словам, он помогает Навоше заниматься тем, «к чему его больше тянет» — деньгами, а также контентом, но в меньшей степени. До назначения Дудь в течении семи лет был главным редактором Sports.ru.

Sports.ru был появился в 1998 году. Долгое время портал не регистрировался в качестве СМИ, позиционируя себя как пользовательская платформа. В преддверии чемпионата мира по футболу, летом 2018 года, после 20 лет работы сайт получил свидетельство о регистрации СМИ.

Дудь — автор YouTube-канала «вДудь», запущенного в феврале 2017 года. На канал, в рамках которого ведущий берет интервью у знаменитых людей, подписано больше четырех миллионов человек. За два года ролики Дудя совокупно собрали больше 485 миллионов просмотров.

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