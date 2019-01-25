Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
В России удвоят число иностранных студентов
Парализовавшую движение столичную бетономешалку сняли на видео 
В Давосе начали раздавать наркотики
У пятикратного олимпийского чемпиона обнаружили рак
В России резко подорожала курица
Лавров «поприветствовал» микрофон
Череп Хаджи-Мурата пообещали вернуть дагестанцам
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
Новости партнеров

Юрий Дудь стал совладельцем СМИ

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Дудь

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал миноритарным акционером портала Sports.ru. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы СПАРК.

Совладельцем ООО «Спортс.ру» Дудь стал 23 января. Ему принадлежит 0,5 процента акций компании. В числе других собственников ресурса — зарегистрированная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «Свв Спортс сегодня лимитед» (68,75 процента), генеральный директор Дмитрий Навоша (23,75 процента) и Дмитрий Степанов (6,5 процента). Аналогичная Дудю доля 0,5 процента компании — у Елены Жаровой.

С сентября 2018 года Дудь работает заместителем гендиректора Sports.ru. По его словам, он помогает Навоше заниматься тем, «к чему его больше тянет» — деньгами, а также контентом, но в меньшей степени. До назначения Дудь в течении семи лет был главным редактором Sports.ru.

Sports.ru был появился в 1998 году. Долгое время портал не регистрировался в качестве СМИ, позиционируя себя как пользовательская платформа. В преддверии чемпионата мира по футболу, летом 2018 года, после 20 лет работы сайт получил свидетельство о регистрации СМИ.

Дудь — автор YouTube-канала «вДудь», запущенного в феврале 2017 года. На канал, в рамках которого ведущий берет интервью у знаменитых людей, подписано больше четырех миллионов человек. За два года ролики Дудя совокупно собрали больше 485 миллионов просмотров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru
С Дудя и Ивлеевой потребовали 100 миллионов рублей
Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»
Доренко сходил к Дудю и назвал его дедом Пропердыкиным из колхоза
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

Другая жизнь

Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
08:24Сегодня

Снайперский бросок тапка в голову дочери прославил мать в сети

04:38Сегодня

Сын Высоцкого устал от «возможных родственников» и сбежал с телешоу

20:5324 января

Китайский интернет зачистили от «вульгарной информации»

Интернет и СМИ00:0022 ноября 2018

Фильтруй базар

Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
08:0124 января

Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора

12:0424 января

Россияне обнаружили «гнев Путина» в свекле и сне

05:33Сегодня

Поставившее мировой рекорд яйцо предсказали задолго до его появления

Интернет и СМИ00:0522 января

«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»

Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
19:5024 января

Порошенко заправил пиджак в брюки и был поднят на смех

18:4324 января

Захарова оценила идею Чубайса поработать в «Доме-2»

19:2822 января

Чеченский министр объяснил слова о телевизионной рубрике с извинениями

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Череп Хаджи-Мурата пообещали вернуть дагестанцам
В России началась волна сообщений о массовых минированиях зданий
Кадыров вступился за оскорбленную российскую журналистку
Все материалы
Мир
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
Лавров «поприветствовал» микрофон
Гуайдо разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США
Гуайдо допустил возможность амнистии для Мадуро
Подсчитаны арестованные в Венесуэле участники протестов
Дипломатов США в Венесуэле позвали домой
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
Кандидат в президенты Украины провел «шапочные махинации» на форуме в Давосе
Обматеренный Лукашенко белорус подал голос
Россиянин предпочел самоубийство депортации в Россию
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Из грязи в князи
Можно ли за деньги унижать персонал
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
Эксперт уверил в полной юридической защищенности «Роснефти» в Венесуэле
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
«Роснефть» вышла на рынок Ливана
В Давосе начали раздавать наркотики
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Обвинения против «хакера» Лысенко рассыпались в суде
Бывшего замминистра энергетики России доставили на допрос
Названо число пойманных в Москве лидеров и членов ОПГ
11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России
Все материалы
Наука и техника
Спасения нет
Ученые создали генетическое оружие против животных и людей. Насколько оно опасно?
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Рассекречены документы об освобождении блокадного Ленинграда
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Китай показал пуск «убийцы авианосцев» США
Раскрыт новый механизм старения и появления рака
Все материалы
Спорт
Алина Загитова и Евгения Медведева«Пожелали заболеть раком, убить себя и всю семью»
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти
«Монако» отстранил Анри
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Футболист российской молодежки отправился в Европу
Емельяненко впервые высказался о поведении Нурмагомедова
Поиски пропавшего самолета с футболистом завершены
Марадона вступился за Мадуро
Все материалы
Культура
Увози за сто морей
Кино недели: расизм для детей, наркомания для взрослых, Шерлок для народа
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Чистое хулиганство
«Грибы и Рыбы» из сборника «Русское краткое. Выпуск 2» — эксклюзивная премьера
Гостям шведского фестиваля предложили посмотреть кино в гробах
Автор «50 оттенков серого» напишет еще один эротический роман
Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на новые обвинения в педофилии
Раскрыты новые подробности финального сезона «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Снайперский бросок тапка в голову дочери прославил мать в сети
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Сын Высоцкого устал от «возможных родственников» и сбежал с телешоу
Юрий Дудь стал совладельцем СМИ
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Поставившее мировой рекорд яйцо предсказали задолго до его появления
Все материалы
Ценности
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбэлл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Дизайнер-расист загубил карьеру модели-азиатки
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Женщинам предложили «заточить» себя в клетку
Модель обнажилась и облепила себя бриллиантами на 850 миллионов
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Составлен рейтинг забытых в самолете вещей
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Сын хотел избежать встречи с родителями и пригрозил взорвать самолет
Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Самую красивую женщину-полицейского Германии бросил ухажер
Арестован отец ребенка изнасилованной пациентки с повреждением мозга
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Грузовик с 80 000 банок пива перевернулся и посеял панику
Женщина присела на унитаз и была укушена питоном
Все материалы
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил незаметное обновление
В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris
Карлос Гон покинул пост руководителя Renault
Все материалы
Дом
Время расплаты
Для владельцев съемных квартир придумали новый налог. Сколько теперь потеряют россияне?
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Снижение ипотечных ставок признали невозможным
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
Российских миллиардеров «короновали»
Все материалы