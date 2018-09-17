Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru

Юрий Дудь ушел с поста главного редактора спортивного портала Sports.ru. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Дудя, 1 сентября его место занял Александр Аксенов, который в течение последних 12 месяцев работал шеф-редактором издания.

«Алекс Аксенов за год (с сентября 2017 шеф-редактором был он) пересобрал всю редакционную работу, и на сайте снова стало много отличного чтива: и интервью Родниной/Хоркиной; и русские футболистки, которых бьет тренер, а они не сильно против; и регулярный Лукомский, и много-много другого», — написал Дудь.

Журналист также отметил, что пост шеф-редактора достался журналисту Владиславу Воронину, который за 8 лет работы на сайте стал «одним из важнейших людей».

«Любой, кто пересекался с ними, в курсе: редакторов лучше в спортивных медиа нет. Счастлив, что ковать славу — и сайта, и свою — они продолжают в новом статусе», — похвалил коллег Дудь.

Бывший главный редактор отметил, что остается работать в Sports.ru в качестве заместителя генерального директора. По словам Дудя, теперь он будет заниматься деньгами. «Нервничаю, подгрызаю ногти, но, надеюсь, потяну», — заключил журналист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!